元阪神、オリックス投手でWBC日本代表投手コーチの能見篤史氏（46）が2日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に出演。侍ジャパンの井端弘和監督（50）から同投手コーチ就任を打診された経緯や、指揮官から説明された起用理由を明かした。

能見氏は阪神時代にチームメートだった桧山進次郎氏（56）とともにゲスト出演。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

そのなかで放送はWBC開幕直前だと聞かされた能見氏。「いらんこと言わんほうがいいですね」とまずは爽やかな笑みを浮かべて笑わせた。

侍ジャパンを率いる井端監督は現役時代、中日と巨人でプレー。阪神、オリックスでプレーした能見氏とは投手VS打者として対戦経験はあるが、同チームに所属したことはない。なぜタッグを組むことになったのか。

「びっくりしました。接点はほとんどなかったので。対戦はたくさんありましたけど。（井端監督から）お電話いただいた時に“えっ！？”っていうのがまず率直なところ」

だが、電話で井端監督から「僕の印象だったりとかいろいろ説明してもらって。3月までなので、基本的に。この経験は（なかなか）できないでしょうしっていうことで」快諾した。

その際、「一番監督が気にしていたのは性格っていう部分ですよね、コーチの」と能見氏はいう。

「たとえば、なんでもイエスだけではなくって。僕は（オリックス時代に）兼任コーチもしてたので、その経験も（井端監督の考えに）多分あったと思うんですけど、周りもちょっと見ながらとか（選手に）寄り添えるというか。そういうイメージを持たれてたんだと思うんですけど」と自身に投手コーチを要請した井端監督の指名理由に“イエスマンではないこと”“選手に対して上手に寄り添えること”があったと明かしていた。