リュウジ、食べログで高評価も“おいしくない”と感じる店の特徴をズバリ「プレミア感だしてる『だけ』」
料理研究家のリュウジ氏が4日までに、自身のXを更新。食べログ評価で高評価をもらっていても“おいしくない”と感じる店の特徴を明かした。
【写真】普段は“バズレシピ”を紹介しているリュウジ
リュウジは、一般ユーザーの「最近リュウジが遠征して地方グルメ食べる動画見てるけど 何食っても美味い美味い言ってる テンションの差やその店の尺で本当に美味いか判別できそう」という投稿に対し、「そらそうだ、不味い店全部カットしてるからな」と反応。
さらにほかのユーザーから「食べログ評価は高いが、美味くないとリュウジ氏が感じる店の特徴を知りたい」と質問されると、「一般予約を一切受け付けずに身内だけでプレミア感だしてる『だけ』の店ですね」と持論を展開した。
