◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節 日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ(日本時間4日、オーストラリア)

先制点を挙げた谷川萌々子選手がゴールシーンを振り返りました。

谷川選手は後半16分、相手DFラインの裏へ抜け出すと高橋はな選手の浮き球パスを胸トラップしゴールへ蹴り込みました。

試合後のインタビューで「はなさんがいい状態でボールを持っていたので、オフサイドにかからないよう抜け出した。うまく決めることができてよかった」と自身の得点を語った谷川選手。

続けて「相手はすごくオフサイドトラップをかけてくるチームなので、そこは意識して走った」と気をつけていた点を語りました。

この試合は前半から日本が攻め立てボール支配率75%を記録するも、相手の堅い守備に阻まれ前半は無得点と苦しみました。「低いラインで守ってきた」という相手に対し、谷川選手は「粘り強く何度もチャレンジして、めげずに最後までやれたことが今日勝ち点3をとれた要因」と勝因を話しました。

「優勝して終われるように。ひとりひとりに大切な役割があるのでみんなでいい準備をしていきたい」と今後への意気込みを語った谷川選手。なでしこジャパンは次戦、日本時間7日にインドと対戦します。