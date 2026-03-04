伊藤桃々プロデュースランジェリー新作登場♡大人の色気を纏う注目デザイン

モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーが登場しました。女性の強さと色気をテーマにしたデザインは、身に着けるだけで気分を高めてくれる特別な存在。エレガントなレースや繊細なディテールが魅力の新作ランジェリーをご紹介します♪

情熱的なルージュレッド

価格：4,980円(税込)

ルージュのように魅力を引き立てる「ルージュレッド」は、高級感あふれるインケミレースを贅沢に使用したエレガントなデザインです。

肌がほんのり透けるセンシュアルなカップにラメ刺繍を施し、細部まで華やかに仕上げられています。

透け感のあるレッドカラーが艶やかな印象を演出し、視線を惹きつけるドラマティックな一着です。

フルバックショーツセット



Tバックショーツセット

カラー：ルージュレッド

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツM(ヒップ：87-95cm)

EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)

軽やか補整が叶うパンツ登場！サラリシアーシリーズで快適美尻ケア

気品漂うレーヌブラック

価格：4,980円(税込)

女王のような気高さを表現した「レーヌブラック」は、存在感のあるフラワー刺繍が印象的なデザインです。

立体的な刺繍が美しい陰影を描き、中央にあしらわれたビジューが華やかなアクセントに。凛とした強さとセンシュアルな雰囲気を兼ね備えた、大人の魅力を引き出してくれる一着です。

フルバックショーツセット



Tバックショーツセット

カラー：レーヌブラック

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツM(ヒップ：87-95cm)

EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)

気分を高める新作ランジェリー

伊藤桃々が手がけるRosemの新作ランジェリーは、華やかさと女性らしさを兼ね備えた魅力的なコレクション。

ルージュレッドとレーヌブラック、それぞれ異なる雰囲気を楽しめるのも嬉しいポイントです。

特別な日だけでなく、日常に自信をプラスしたいときにもぴったりのランジェリー。お気に入りの一枚を見つけてみてください♡