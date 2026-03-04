伊藤桃々プロデュースランジェリー新作登場♡大人の色気を纏う注目デザイン
モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーが登場しました。女性の強さと色気をテーマにしたデザインは、身に着けるだけで気分を高めてくれる特別な存在。エレガントなレースや繊細なディテールが魅力の新作ランジェリーをご紹介します♪
情熱的なルージュレッド
価格：4,980円(税込)
ルージュのように魅力を引き立てる「ルージュレッド」は、高級感あふれるインケミレースを贅沢に使用したエレガントなデザインです。
肌がほんのり透けるセンシュアルなカップにラメ刺繍を施し、細部まで華やかに仕上げられています。
透け感のあるレッドカラーが艶やかな印象を演出し、視線を惹きつけるドラマティックな一着です。
フルバックショーツセット
Tバックショーツセット
カラー：ルージュレッド
サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75
ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
気品漂うレーヌブラック
価格：4,980円(税込)
女王のような気高さを表現した「レーヌブラック」は、存在感のあるフラワー刺繍が印象的なデザインです。
立体的な刺繍が美しい陰影を描き、中央にあしらわれたビジューが華やかなアクセントに。凛とした強さとセンシュアルな雰囲気を兼ね備えた、大人の魅力を引き出してくれる一着です。
フルバックショーツセット
Tバックショーツセット
カラー：レーヌブラック
サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75
ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
気分を高める新作ランジェリー
伊藤桃々が手がけるRosemの新作ランジェリーは、華やかさと女性らしさを兼ね備えた魅力的なコレクション。
ルージュレッドとレーヌブラック、それぞれ異なる雰囲気を楽しめるのも嬉しいポイントです。
特別な日だけでなく、日常に自信をプラスしたいときにもぴったりのランジェリー。お気に入りの一枚を見つけてみてください♡