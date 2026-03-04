中学生、小学生、幼稚園生の3兄弟を育てるママであり、フリーアナウンサーの中村仁美(なかむらひとみ)さんが4yuuuに登場。夫である人気芸人・さまぁ〜ず大竹一樹(おおたけかずき)さんとの日常を綴った初書籍『妻脳 vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』の発売を記念して、子育てに関するあれこれを語っていただきました！

男の子3人のママ！中村仁美さん初登場♡

----3兄弟と過ごす毎日は戦場かと思いますが、「ここは諦めてOK」「ここだけは手を抜かない」という中村さんなりのマイルールがあれば教えてください。

子どもたちが毎晩「おやすみ」と言って笑顔で寝られればOK！あとはもう大きな怪我さえしなければいいと思っています。彼らを生かすためにまずは食事、次に洗濯、次に掃除。最悪家が汚くても死ぬわけじゃないし……と思って掃除は後回しにする日も多いです。全部自分でやろうとするとパンクしちゃうので、子どもたちの手も借りつつというのがポイントですかね。

洗濯物は「自分の分は自分で畳んでしまってね」という感じにして、お風呂掃除も子どもたちにお願いしてます。3男は拒否することもありますけど、お兄ちゃんたちと同等に扱われたいので、「僕だけお母さんがやってくれる」より「自分でやりたい」って思うみたい(笑)

その分食事は毎日ちょっと頑張る。だけど自分が壊れちゃったらおしまいなので、そうならない程度に手を抜きながら。できる限りのことをできる範囲でやっているっていう感じですかね。

----これまでの子育てで1番大変だった時期や出来事はなんでしょうか。

もうずっと大変なんですけど(笑)、反対に1番楽だったのは3人目が生まれたばっかりの時かな。まだ赤ちゃんで寝ていればいい、おっぱいをあげていればいい時期が実は結構楽で、その後の方が体力的にもメンタル的にもキツかったです。

生まれたばっかりの時は体力的に大変、後追いされて大変、自分の時間がなくて大変……。だんだん大きくなってくると、今度は1対1で人として向き合わなきゃいけないのが×3人分なので大変、宿題を見なきゃいけなくて大変……。今は、幼稚園・小学校・中学校って3箇所行っているので、そのスケジューリングが大変。大変の意味がその時その時で変わってきている感覚ですね。

----メンタル面でキツかったのは？そして、それをどう乗り越えてきましたか？

今が1番キツいかも。次男が何にも言うことを聞いてくれないんです(笑)。ママに対して反抗するというよりも、全てのものを拒否。彼の中に硬いルールがあって、どれだけ言ってもそのルールを曲げないんですよね。どうすれば彼の心を柔らかくできるかなっていうところで、今すごく悩んでいます。色んなアプローチで攻めるんですけどまだ答えが見えなくて。

3兄弟あるあるなのかもしれないけれど、どうしても上と下に手がかかってしまうし、手をかけてしまうから、真ん中は寂しい思いをしていたのかなとか色々考えちゃうんですよね。私がいつも正しいわけではきっとないけど、でも親としてアドバイスできることだったり、教えられることがあるんじゃないかなって日々想っています。

そんなこんなで私がいっぱいいっぱいになっちゃう時は、まず大変なことを宣言する！「今日はお母さん本当に疲れてるから、わがまま言ったりお母さんが言ったことを1回で聞かなかったら、すっごい怒られるよ」って。「やるべきことを先にやるんだよ。今日こそ、今日こそは絶対にお母さん怒らせないでね」って宣言しておくと子どもたちもあんまり悪いことはしないです(笑)。

夫と意見がぶつかった時の「仲直りの作法」とは？【後編】へ続く！

◆書誌情報

書名：『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』

著者：中村仁美

定価：1,760円(税込)

発売日：2026年2月27日(金)

ファッション&ライフスタイル誌『STORY』で2021年から連載を開始したフリーアナウンサー中村仁美さんの人気エッセイが、1冊の本に。世代的に家のことは妻に任せておきたい「昭和夫」と、家は休憩するところじゃない！と言い放つ「男前妻」の日常が生み出すリアルエピソード。「昭和夫」はいわずと知れた人気芸人・さまぁ〜ず大竹一樹さん。両者からバラエティ番組等でもたびたび語られる、三兄弟子育ての中から生まれる爆笑話。妻側から見た、昭和夫のクスっと笑える珍発言&エピソードがギュっと詰まっています。

◆中村仁美 (なかむら・ひとみ)

フリーアナウンサー。1979年6月8日生まれ、神奈川県出身。お茶の水女子大学卒業後、2002年にフジテレビへ入社。2011年にお笑いコンビ、さまぁ〜ずの大竹一樹と入籍し、男子三兄弟の子育てに奮闘中。2017年にフリーアナウンサーに転向後は、定評のあるトーク力や表現力でテレビ、ラジオ、執筆などレギュラーを多く持ち、多方面で活躍中。光文社『STORY』ではモデルとして出演する 他、「妻脳 vs.夫脳」の連載は毎月、ランキングの上位にあがる人気企画に。

Photographer：Ayako Nakamura

