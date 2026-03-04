Ｊ１ＦＣ東京は７日、「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の第５節・横浜Ｍ戦をＭＵＦＧ国立でホーム開催する。「ＦＣ東京でタイトルをとって、Ｗ杯に行くことが、僕の大きな目標」と話すＤＦ長友佑都（３９）が２試合ぶりの勝利へ、闘志を燃やした。

聖地・国立での戦いを前に東福岡高出身の長友は「やっぱり何度戦っても国立というのは、憧れというか夢の舞台というのは変わらない。そこに足を踏み入れると自然とモチベーションと情熱みたいなものがでてきて、それがパフォーマンスに影響すると毎試合感じている。僕にとっては不変の価値と言いますか、何も変わらない、小さいときからの夢の場所ですね」と心待ちにする。

ＦＣ東京にとって、新国立は通算９勝２分２敗と好相性の場所だ。長友も「国立では比較的本当に高いパフォーマンスを発揮できているなと、自分自身も相性がいいなと思う。ＦＣ東京自体も相性がいいので、すばらしい試合が見せられるんじゃないかな」と自信を口にする。

前節の柏戦は０−２で敗戦。長友自身も後半１８分に途中交代でピッチを後にし、悔しさが残った。それでも「開幕から３連勝して、柏には負けましたけど、ずっと勝ち続けるチームはそんなに多くない。これは本当に課題をしっかりと次に生かしていく。そして気持ち的にも燃えているので。しっかり自分のパフォーマンスもチームのパフォーマンスも見せていきたい」と意気込んだ。

開幕からキレのあるプレーを見せているが「まだまだ」と満足はしていない。「やっぱり対人でしっかりと勝っていく部分、あとは得点に絡んでいきたい。それが一番のニュースになると思うので。まだまだ注目されたいので、おっさんになってもその気持ちは変わらず。得点に絡んでいくプレーをします」と宣言した。