木曜日は関東から西の地域と東北南部の太平洋側で広く晴れる見込みです。最高気温は水曜日と同じか高い所が多く、日差しの暖かさを感じられそうです。北日本や北陸の雪や雨も、日中はやんでいく見込みです。

【CGで見る】明日5日の花粉情報 広い範囲で「極めて多い」

広く晴れ 東日本や北日本を中心に風が強く吹く所も

木曜日は関東から西の地域と東北南部の太平洋側で広く晴れそうです。広い範囲で日差しがたっぷり届きますが、東日本や北日本を中心に風が強く吹く所があるため、洗濯物はしっかりとめてください。また、東北南部から九州にかけての広い範囲で花粉が極めて多く飛ぶ見込みです。しっかりと対策をしてお過ごしください。

北陸や北日本は低気圧の影響で水曜日の夜以降も湿った雪や雨の降る所があり、太平洋側では雪が多くなる所がある見込みです。なだれや着雪にご注意ください。雪や雨は、木曜日の日中はやむ所が多なるでしょう。

朝はこの時季らしい冷え込みも…日差しの暖かさ感じられる

朝の気温は西日本や東日本で水曜日より低い所が多く、この時季らしい冷え込みとなりそうです。最高気温は水曜日と同じか高い所が多く、晴れる地域は日差しの暖かさを感じられるでしょう。ただ、東日本や北日本は晴れる所も冷たい風が強く吹く所が多く、気温の数字よりも寒く感じられそうです。

■木曜日の各地の予想最高気温



札幌: 6℃ 釧路: 4℃

青森: 6℃ 盛岡: 8℃

仙台:10℃ 新潟: 9℃

長野: 8℃ 金沢: 9℃

名古屋:15℃ 東京:16℃

大阪:13℃ 岡山:15℃

広島:15℃ 松江:11℃

高知:17℃ 福岡:16℃

鹿児島:19℃ 那覇:23℃

金曜は西から雲が広がる 土曜は一時的に雨や雪のところも

金曜日は西から雨雲が広がり、西日本で雨の降る所が多いでしょう。降る時間は短い時間となる所が多そうですが、土曜日は東日本や北日本でも一時的に雨や雪が降りそうです。