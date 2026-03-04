和製スーパーカー!?

リバティーウォークは、2018年に開催された「東京オートサロン2018」にて、「lb★nation SSX-660R」というカスタムカーを出展しました。

このクルマについて、どのような反響があったのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ ホンダ「“軽”NSX!?」を画像で見る（55枚）

リバティーウォークは、愛知県に本拠を置く、アフターパーツメーカーです。

昭和の街道レーサーを思い起こさせる「改造」をテーマにした、カスタムパーツを展開し、全国各地のカーイベントにカスタムカーを出展しています。

lb★nation SSX-660Rは、そんなリバティーウォークがホンダの軽自動車である「S660」をベースに、同じくホンダのスポーツカーである「NSX」を再現したカスタムカーです。

ボディカラーを白からキャンディレッドへ全塗装し、ボディデカールを施すことで、スモールサイズながら圧倒的な存在感を放つ一台に仕上げられました。

フロント部分は、インパクトのある鋭いデザインを採用することで2代目NSXを彷彿とさせ、再現度の高さがうかがえる出来栄えとなっています。

サイドには、リバティーウォークの特徴である留め具をむき出しにしたオーバーフェンダーとサイドスカートを装備。このオーバーフェンダー装着に伴い車幅公認を取得しているため、普通車登録となる点も大きな特徴です。

リア部分には、2代目NSXによく似た造形のリアウイングを装着し、スポーティさをさらに強調しています。

足回りは、16インチアルミホイールにタイヤレターを施したヨコハマDNA S.driveを組み合わせられています。

また、BLITZの車高調サスペンションをインストールしました。

さらに、BLITZのタワーバーやHKSのエアクリーナー、HKSマフラーといった吸排気・補強系も備わっており、本格的な走行を楽しめる仕様となっています。

インテリアには、NEWING×LB WORKSのシートとSpiegel（シュピーゲル）のバケットシートをそれぞれ1脚ずつ装備し、ターボ計およびタコメーターも追加されています。

このような特徴を持つlb★nation SSX-660Rに対し、SNS上では、「やっぱかっけぇな…」「値段見たけど安くない？」などというコメントが見受けられます。

ホンダの軽自動車であるS660をベースに、同じくホンダのスポーツカーであるNSXを再現したカスタムカー、lb★nation SSX-660R。

現在は販売を終了していますが、リバティーウォークのこだわりが凝縮されたそのスタイルは、今なお多くのファンを魅了し続けています。