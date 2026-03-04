「笑えないよ！」夫は浮気相手から“衝撃的な事実”を告げられて…
ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
決着をつけるため司の元を訪ねた千春は、思いがけずえみると司の幸せそうな姿を見てしまい愕然とする。そんな中、司と梅田の関係に我慢の限界がきたえみるがある行動にでて…
【動画】「笑えないよ！」夫は浮気相手から“衝撃的な事実”を告げられて…
意を決して司（伊藤健太郎）のクリニックを訪ねた千春（内田理央）は、思いがけずえみる（中村ゆりか）と司の幸せそうな姿を見てしまい愕然とする。苦しくなった千春は逃げるようにクリニックをあとにするが、ひょんなことから司は千春がクリニックを訪れていたことを確信する。司から直接会って謝罪したいと言われた千春は行くべきか悩む。
そんな中、司の浮気相手の梅田（川島鈴遥）から、司は衝撃的な事実を告げられて＿？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
国井桂
【監督】長尾くみこ
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」（Faulieu.Records）
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
決着をつけるため司の元を訪ねた千春は、思いがけずえみると司の幸せそうな姿を見てしまい愕然とする。そんな中、司と梅田の関係に我慢の限界がきたえみるがある行動にでて…
【動画】「笑えないよ！」夫は浮気相手から“衝撃的な事実”を告げられて…
第9話 「羊たちの沈黙と絶叫」
意を決して司（伊藤健太郎）のクリニックを訪ねた千春（内田理央）は、思いがけずえみる（中村ゆりか）と司の幸せそうな姿を見てしまい愕然とする。苦しくなった千春は逃げるようにクリニックをあとにするが、ひょんなことから司は千春がクリニックを訪れていたことを確信する。司から直接会って謝罪したいと言われた千春は行くべきか悩む。
そんな中、司の浮気相手の梅田（川島鈴遥）から、司は衝撃的な事実を告げられて＿？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
国井桂
【監督】長尾くみこ
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」（Faulieu.Records）
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx