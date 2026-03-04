¡ÚÆÃ½¸¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½④¡¡Çä¤ê¾å¤²¤ä¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤Ë¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¡ª¡¡»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ç¸ÜµÒ¤È¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹¡¡ÂçÀç»Ô¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡½©ÅÄ
Èæ³ÓÅªµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤»ö¶È¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½ DX¤ÎÆÃ½¸¡¢4²óÌÜ¤Î4Æü¤Ï¡¢ÂçÀç»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ä¥·¥Õ¥È¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÂçÀç»Ô¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ªPiX¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯6·î¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ëÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ»Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥Êー¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¡ºäËÜÆØ¤µ¤ó
¡Ö²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¶ÈÌ³¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¶ÈÌ³¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»£±Æ¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºäËÜ¤µ¤ó
¡Ö¶È³¦¤¬Àµ²Á¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹¤ò¤¿¤¿¤àÆ±¶È¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ»Ô¤Î·ëº§¼°¾ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï·ëº§¼°¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁ°»£¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¤µ¤ó
¡Ö¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸©Æâ¤òÆü¡¹Èô¤Ó²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤ä²ñ·×½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤â¤¢¤ëºäËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±ó³Ö¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ä½¾¶È°÷¤Î¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¶â³Û¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¸½¶â¤Ê¤Î¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢QR·èºÑ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁªÂò¤·¤Æ²ñ·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÅÙÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤â¤¦¡¢¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È1¤Ä¤Ç¥ì¥¸¤¬¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¤È¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥Õ¥È´Ø·¸¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬1¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡£¤·¤«¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤â°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤â¤¦¤³¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤·¤¿¡×
ÉáÃÊ¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡£
ÎëÌÚ°½¹á¤µ¤ó
¡Ö»þÂåÅª¤ËQR¥³ー¥É·èºÑ¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë1¤Ä¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ç¤â¼«Âð¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü´õË¾µÙÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Äó½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬Å¹¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¤È¤«¡¢¸ýÆ¬¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ç¤¹¡×
ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éµÙ¤ß¤Î´õË¾¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«ºî¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·ー¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¶ÐÌ³¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¤µ¤ó
¡Ö¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤ÇÇä¤ê¾å¤²ÌÀºÙ¤¬¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿·×»»¤Ë»È¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ½èÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢²ñ¼Ò¤Î³°¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢»£±Æ¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»öÌ³ºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤äÁ°»£¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢1Ãå¤Î»£±Æ»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤«¤é30Ê¬¤Û¤É¡£
»öÌ³ºî¶È¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÃåÂØ¤¨¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ëº§¼°¤Î»£±Æ¤ÏÌó6»þ´Ö¡¢µ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ï1¤Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¿ôÉ´Ëç¤«¤é¿ôÀéËç¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¼ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤·¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¦ÌÀ¤ë¤µ¤ä¿§Ì£¤ÎÊäÀµ¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Çー¥¿¤òÊÔ½¸¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºäËÜ¤µ¤ó
¡Ö»öÌ³¤ÎÊý¤ò¸Û¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤»ä¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ê°Â¤ÎDX¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢Èþ¤·¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·Ý½ÑÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤¤äÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐÈñ¤Îºï¸º¤Ê¤É¶Ë¸Â¤Þ¤Ç´ë¶ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ð±Ä¼Ô¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëºäËÜ¤µ¤ó¡£
DX¤ò³èÍÑ¤·¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¡£
¸ÜµÒ¤È¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸á¸å6»þ15Ê¬¤«¤é¤ÎABS news every.¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹