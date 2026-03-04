県内の公立高校で1次募集の入学試験が行われ、5,400人余りの受験生が関門に挑みました。



合格発表は来週金曜日です。



今年度から高校での受験番号の張り出しがなくなり、受験生は専用のウェブサイトで結果を確認することになります。



県内の公立高校の1次募集は、一般選抜と特色選抜の学力検査が行われました。



受験したのは全日制と定時制、合わせて5,355人です。



県教育庁によりますと、県中央部の高校1校で国語の聞き取り問題が聞こえづらかったため放送をやり直し、試験時間を10分程度延ばす措置がとられました。





英語のリスニング問題では、中央部と南部のそれぞれ1校で放送機器の不具合により開始時間が数分遅れました。県教育庁は「試験自体は公平に行われたため大きな影響はなかった」と説明しています。1次募集の合格発表は来週金曜日です。今年度からは、それぞれの高校での受験番号の張り出しがなくなり、受験生は専用のウェブサイトで結果を確認することになります。合格者の数が定員に満たなかった学科は、16日月曜日から2次募集の受け付けが始まります。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします