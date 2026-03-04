市街地に出没するクマへの対応を議論 県は“公務員ハンター”採用に力を入れる方針 将来的には県内各地に6人を配置へ 秋田
去年、市街地に大量出没したクマへの対応をめぐり県議会で議論が交わされました。
県はいわゆる“公務員ハンター”の採用に力を入れることにしていて、将来的には県内各地に6人を配置したい考えも明らかにしています。
県議会の福祉環境委員会では『クマ被害を未然に防ぐための対策事業』について議論が交わされました。
県は新年度、カメラでクマを感知すると低周波音を出して追い払う機器＝「くまドン」を県内3か所に設置して効果を検証することにしています。
ユーザーの位置情報をもとに周辺でクマが目撃されると、スマートフォンに通知される仕組みを想定しています。
こうした対策と並行して県が力を入れるのが、いわゆる公務員ハンターの採用です。
新年度は2人の採用を計画しています。
児玉政明議員
「（採用は）どういった人がたを想定、OBとかになるかガバメントハンターは猟友会関係の人を想定か」
県自然保護課 加賀谷一樹課長
「今まで狩猟免許等を取得したかたが一番いいんですけども、もしなければ自衛隊のOB、県警のOB、そういう方々で銃にいくらかでも携わった経験がある方が応募していただければと」
児玉政明議員
「岩手県のほうは5名を採用したというニュースが流れていたんですけども、2名だとちょっと少ないかなと思ったり」
加賀谷一樹課長
「将来的には県北と県南のほうにも配置したいということで、できれば総勢で6名くらいは考えていきたいなと思っております」
高齢化と担い手不足が課題となっているハンター。
県によりますと秋田市と鹿角市も公務員ハンターの採用を予定していて、最前線で活躍できる人材を確保できるかが今後の焦点です。
