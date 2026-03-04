自宅で大麻などを所持したとして起訴され、2日に懲戒免職になった元中学校教諭の男の裁判です。



秋田地方裁判所横手支部は4日、男に執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。



判決を言い渡されたのは、十文字中学校の元教諭、小場康平被告46歳です。



起訴状などによりますと、小場被告は去年9月、自宅で大麻約135グラムと、幻覚作用のある成分を含むキノコ“マジックマッシュルーム”約280グラムを所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。





判決公判で、秋田地方裁判所横手支部の平山翔悟裁判官は「所持していた大麻やキノコ類は多量で常習性が認められる」と指摘。その上で、「自助グループを利用して薬物との関係を断つと話し更生の意欲を示している」などとして、小場被告に拘禁刑2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。判決の言い渡しを前に懲戒免職になったことについて裁判官から問われた小場被告は、「教師という仕事はとても憧れていたので、その仕事を冒とくしてしまった罰として当然の報いだと思います」と述べました。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします