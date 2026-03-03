“リラックマの友だち”チャイロイコグマが10周年！ 東京＆兵庫でコラボカフェ開催
今年10周年を迎えるリラックマの友だちチャイロイコグマと、アイドルとキャラクターのコラボレーションに特化したカフェ「S-PiCK CAFE（エスピックカフェ）」のコラボカフェが、3月5日（木）から4月2日（木）までの期間限定で、東京と兵庫で開催される。
【写真】全部頼みたい！ かわいすぎるカフェメニュー一覧
■カフェ限定のオリジナルグッズも
今回、東京の「S-PiCK CAFE 」と兵庫の「CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE」で開催される「チャイロイコグマCollaboration Cafe」は、ここでしか味わえないオリジナルメニューや、限定オリジナルグッズの販売を行うコラボカフェ。
オリジナルメニューとして、チャイロイコグマをはじめ、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリの好きな食べ物や世界観を落とし込んだ料理やスイーツ、ドリンクなどが登場。
ブルーのルーが目を引く「チャイロイコグマとどんぴカレー」や、チャイロイコグマの自慢の“むなげ”をフィーチャーした「チャイロイコグマのふわふわむなげパンケーキ」など味だけではなく、一緒に写真も楽しめるような“映えるメニュー”を提供する。
また、コラボレーションカフェ限定のオリジナルグッズも登場。「アクリルチャーム」や「ロングTシャツ」「トートバッグ」など、雑貨からファッションアイテムまで、日々の推し活がより華やかになるラインナップがそろう。
さらに、限定特典も用意され、来店特典としてコラボメニューを注文した人に「ペーパーランチョンマット（全2種）」を1枚配布するほか、コラボメニューを1品注文するごとに「オリジナルコースター（全8種）」が1枚もらえる（いずれもランダム）。
