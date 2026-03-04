タイトリスト『SM11』ウェッジが圧倒的人気で発売初週1位に！「7割はリピーター」という支持を集める理由は？
2月20日に発売された『SM11』。発売初週から圧倒的な販売本数で1位を獲得。2位にも『SM10』が入っており、あらためてボーケイシリーズの人気の高さを証明することとなった。『SM11』について、二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【写真】1位〜10位をまとめて発表！ ウェッジ売り上げランキング
ドライバーなどに比べるとウェッジは発売当初から一気に売れていくというクラブではないのですが、『SM11』は固定ファンがいるので、発売直後から安定して売れていきます」どういうゴルファーが『SM11』を買っていくのか？「最も多いのはリピーターです。購入者の約7割くらいはずっと『SMシリーズ』を使っていたゴルファーです。残りの3割は他メーカーのツアーウェッジを使っていた人や、昔『SMシリーズ』を使っていた人が再び戻ってくるパターン。特にアスリートゴルファー、ベテランゴルファーからの支持率が高いです」20年以上にわたり、PGAツアーで使用率No.1、日本での売り上げNo.1を続けている『SMシリーズ』。ブランド力だけではなく、その圧倒的性能が認知されている証か。11代目もその人気は揺るぎそうにない。 （ウェッジランキング）1位 ボーケイ SM112位 ボーケイ SM103位 クリーブランド RTZ◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】4位以下は？ ウェッジ売り上げランキングトップ10
