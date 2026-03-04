歌舞伎座「三月大歌舞伎」特別イラスト公開 漫画家・紗久楽さわが臨場感たっぷりに描く「こいつぁ春から、縁起がいいわぇ」
あす5日から開幕する歌舞伎座「三月大歌舞伎」では、昼の部にて『加賀見山再岩藤』、夜の部にて『三人吉三巴白浪』が上演される。これに先立ち、漫画家の紗久楽さわ氏がそれぞれの名場面を描き下ろした特別イラストが公開された。
【画像】迫力満点！紗久楽さわが描き下ろした『三人吉三巴白浪』
公開されたイラストは、幕末の歌舞伎を題材に取った漫画『かぶき伊左』や畠中恵氏による時代小説のコミカライズ作品『まんまこと』など、江戸時代を舞台とする漫画やイラストを多数執筆し、繊細さと迫力を兼ね備え色気溢れる絵柄で多くの人々を惹きつける漫画家・紗久楽氏による描き下おろし。
『加賀見山再岩藤』で描かれたのは、怨霊としてよみがえった岩藤が生前と変わらぬ局姿で現れ、かつて初代尾上を自害に追い込んだ辱めをなぞるように、二代目尾上を草履で容赦なく打ち据える「草履打ち」と呼ばれる場面。岩藤の冷徹でありながら滴るような色気をたたえた表情が印象的で、まるで自分が草履で打ち据えられているかのような錯覚に陥る迫力溢れる1枚だ。
『三人吉三巴白浪』は、物語の大詰となる「本郷火の見櫓の場」。降りしきる雪の中、追っ手に追い詰められた和尚吉三、お嬢吉三、お坊吉三の三人が一蓮托生の絆を胸に傷つくことも恐れず最後期の立廻りを魅せる、劇的な場面が圧倒的な熱量と臨場感たっぷりに描かれた。
歌舞伎座「三月大歌舞伎」は、26日まで上演される。
■紗久楽さわ氏コメント
大好きな歌舞伎、そしてその中でもかなり上位でおもしろい演目二つのイラストを描けてとても幸せで、光栄です。漫画家として描いてみて、この二作は本当に登場人物たちそれぞれの「個性」「キャラ立ち」がすばらしく、岩藤も三人の吉三も、現代漫画に登場させたら確実に大人気になるキャラクターたちだなと思いました。
『悪』の要素を持ちながらも惹きつけられる、ハッキリとした本人たちの自我があり、物語の中でいきいきと生きている。（岩藤は骨になっても生きるから堪らない。）江戸時代の舞台でありながら、いまでも観客が理解でき、胸を打たれ感動できることはすばらしいことと思います。
いま脂が乗っているすばらしく華々しい役者の方々で観られることは当然の喜びといたしまして、この二作のお話を通しで全て観られるこの三月は、なんて幸せな日々であることかと思います。
作中とは少し意味合いが違いますが、《こいつぁ春から、縁起がいいわぇ》
紗久楽さわ
