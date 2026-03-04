タレントのLiLiCo（55）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。自身の国籍について語った。

この日のテーマは国際結婚。LiLiCoはスウェーデン出身で、夫は元純烈の小田井涼平だが「ちょっと一つ、今日どうしても言いたいことがありまして」と切り出した。

「私は外国人で、日本人と結婚をすると日本国籍になるとみんな思っているんです、日本人は」と言及し、「なりません！」と言い切った。

日本では国際結婚をしても手続きをしない限り日本国籍、永住権は取得できない。「これは結構日本人の、ほぼみんな知らない」と語った。

「だから私はいまだにビザで、入国管理局に行って、何年かで更新をしなければいけない」と言い、「で今は私、永住権もぜひ。もう37年ぐらい日本にいるので、永住権も申し込んでいるんですけれども、2年ぐらい今待ってます」と打ち明けた。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「37年も住んでらしても、そんなに時間がかかる」と驚き、LiLiCoは「割と書類はとても大変ですということだけを、はい。もうここだけ使っていただければ大丈夫です」と締めくくった。