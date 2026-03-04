今年6月をもって活動終了するスリーピースバンド「SHISHAMO」が4日、ボーカル、ギターの宮崎朝子（31）の体調不良のためファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」の3月6公演の開催を中止することを公式サイトで発表した。2月の4公演も中止となっていた。同時にライブ上映会実施も発表した。

同サイトでは「Gt.Vo宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と発表。7日の愛知公演、14日の石川公演、20日の茨城公演、21日の宮城公演、27日の北海道公演、29日の青森公演の6公演の開催が見合わせとなる。

2月に中止となっていた4公演については「先に開催見合わせとさせていただいておりました奈良、広島、高松、福岡の4公演につきましても、振替開催の可能性を探っておりましたがスケジュールの調整がつかず、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」と案内。

「なお、3月の6公演のチケットをお持ちのお客さまを対象に、予定しておりました開催日当日に、同じ会場にて、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」”の初日＝2月11日(水・祝)に行われた神奈川 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映させていただきます。当該公演のチケットをお持ちの方は入場無料でご参加いただけます」とライブ上映会を実施することも発表した。

最後には宮崎のコメントも掲載。「みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。最後のツアーがこんな風になってしまって、本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです」と心境を吐露。「また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」と続けた。

「ライブをやるはずだった場所では、ツアー初日のカルッツかわさきでの映像を流す上映会を開催しています。ライブと同じスタッフ、同じ音響・照明で、できる限り“ライブに近い空間”を届けようと、チームみんなが頑張ってくれています。もし良かったらみなさん足を運んで、またSHISHAMOを待っていてくれると嬉しいです！Gt.Vo 宮崎朝子」と結んだ。