·àÃÄ£´¥É¥ë50¥»¥ó¥È ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÉñÂæ½éÆü¤ËàÅÔ»ÔÅÁÀâá¹ðÇò¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²á¸ÆµÛ¤ÎÏ¢º¿¤¬¡Ä¡×
¡¡½©¸µ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ö·àÃÄ£´¥É¥ë£µ£°¥»¥ó¥È¡×¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¡£Â£Ï£Ø¡¡£é£î¡¡£Â£Ï£Ø¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÉñÂæ¡ÖÆ£¿§¤ÎÉõÅû¡Á¡ØµßºÑ¡Ù¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡Á¡×¤ÎÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢´õË¾¤¹¤ë¤ÈµßºÑ»ñ¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡ÖÆ£¿§¤ÎÉõÅû¡×¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ºòÅß¤«¤é¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÆ£¿§¤ÎÉõÅû¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±·àÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï½éÄ©Àï¡£¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¡¢ÉñÂæ½Ð±é¤¹¤ë°ÂÇÜ²µ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢ÉñÂæ¤«¤é¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëàÅÔ»ÔÅÁÀâá¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢·àÃÄ£´¥É¥ë£µ£°¥»¥ó¥È¤ÎàÅÔ»ÔÅÁÀâá¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Á°ÅÄÍª²í¤¬¡¢·àÃÄÂè£±²óÌÜ¤ÎËÜ¸ø±é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¡Ö·Î¸Å¾ì¤¬ÃÏ²¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²á¸ÆµÛ¤È¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ëÏ¢º¿¤¬¤¹¤´¤¤µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦à¤³¤³¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤À¤í¤¦á¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ÂÇÜ¤â¡ÖËèÆüµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤½¤Î·Î¸Å¾ì¤ËµîÇ¯¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î»þ´ü¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ã¯¤«¤¬à»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿á¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿äÂ¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤â¤½¤Á¤é¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£