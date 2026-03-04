鈴木夢、妹＆母と作った“ひな祭りご飯”披露「ひな祭り色のゼリーも可愛い」「弟妹たちそっくりで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟で子役の楽（たの）と、妹で子役の誉（ほま）が並んだ写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元有名子役の妹（19）「ひな祭り色のゼリーも可愛い」妹＆母と作ったちらし寿司
夢は「ひな祭りご飯」と題し、食卓を囲む楽と誉の姿を投稿。「ちらし寿司はほまと母と一緒に作りました」と明かし、海老やいくら、きゅうり、スナップエンドウなどが散りばめられた豪華なちらし寿司を披露した。他にも「はまぐりのお吸い物」「いちごとミルクの2色ゼリー」と、季節感あふれるメニューが並んでいる。
この投稿には「とっても美味しそう」「誉ちゃんとお母さんと一緒に料理なんて素敵」「盛り付け綺麗」「弟妹たちそっくりで可愛い」「豪華」「ひな祭り色のゼリーも可愛い」「温かい雰囲気」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木夢、妹・誉と母と作ったひな祭り料理を披露
◆鈴木夢の投稿に反響
