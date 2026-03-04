イラン情勢の緊迫で事実上封鎖された、エネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡。福岡の経済界からも、その影響を心配する声が上がっています。私たちの生活に直結するガソリン価格はどうなっていくのでしょうか。

北九州市戸畑区のガソリンスタンドには、朝から次々に客が訪れていました。そのワケは。



■訪れた人

「今からガソリンが上がるかもとニュースでやっていたので、ちょっと早めに入れておこうかなと思って。」

「今のところ価格が安いですよね。イランの状態で値上がり、かなり上がりそうと予測しています。」





イラン情勢への不安からか、このガソリンスタンドでは2日から通常の1.5倍ほどに客足が増えているといいます。4日のレギュラーガソリンの価格は1リットルあたり143円。これまで企業努力で価格を抑えてきましたが、来週には値上げの可能性があると話します。■九販石油戸畑給油所スタッフ「攻撃が始まって急激に上がり、10円近く原油価格は上がっています。来週からこの価格で仕入れられるかどうかも分からないので（1リットルあたり）5円くらいの値上げはしないといけないのかなと思っています。」

石油情報センターが4日に発表した、2日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり158円50銭で、先週より1円40銭値上がりしました。



ガソリン価格は2月中旬から上昇傾向となっていて、3週連続の値上がりです。

背景にあるのが中東情勢の緊迫化です。2日にはイラン南岸のホルムズ海峡が事実上封鎖され、石油を中東からの輸入に依存している日本では、さらなる影響が懸念されています。

福岡県宇美町の運送会社では。



■森野里奈記者

「宇美町にある運送会社では、運送に必要なトラックの燃料の価格高騰が心配されています。」



日用品や食品などを運ぶトラックの燃料は全て「軽油」です。全体のコストのうち、燃料費が占めるのは18パーセントと2割近くに上ります。そのため、軽油1リットルあたりの価格が数円上がるだけで経営に影響が出るといいます。



自社の給油施設を整備して、すでに軽油にかかるコストを減らしていますが、今後、価格がどう動くのか気にかけています。



■Miyamaコーポレーション・降籏美香 社長

「物流は社会インフラですので、地域の皆様に迷惑をかけないよう燃料費の価格高騰も想定して、会社として対応していきたいと思っています。」

輸出産業にも警戒感が。トヨタ自動車九州では、昨年度に生産したおよそ37万6000台の自動車のうち、約7パーセントを中東へ輸出していて、現時点では生産調整はないものの、担当者は「情勢を見ながら検討する」としています。

私たちの生活に関わるガソリン価格はどうなっていくのか。



福岡県石油商業組合の中村一俊さんは、ホルムズ海峡の封鎖が長期化した場合は、さらなる値上がりは避けられないと話します。



■福岡県石油商業組合・中村一俊 専務理事

「（値上げは）早ければあす、週末、来週、それぞれの状況で変わってくると思います。大幅な値上げとなった場合、ガソリンスタンド業界は中小零細企業が大半を占めていますので、（値上げが）来た分は転嫁する、せざるを得ないことになると思います。」



ただ、政府は有事への備えとして、国と民間に合わせておよそ8か月分の石油の備蓄があるとしていて、直ちに影響が出るものではないとしています。