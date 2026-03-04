宮城県岩沼市の海岸で2025年4月、山形市出身の保育士の女性が殺害された事件の初公判が4日開かれ、被告の男は起訴内容を認めました。



殺人などの罪に問われているのは、宮城県岩沼市の無職・佐藤蓮真被告（22）です。

起訴状などによりますと、佐藤被告は去年4月、宮城県岩沼市の海岸で、山形市出身の保育士・行仕由佳さん（当時35）の胸などを複数回刺して殺害し、遺体を遺棄したなどとされています。

佐藤被告は当初、警察の調べに対し「分からない」などと否認や黙秘をしていましたが、起訴される直前に一転して「自分がやった」と犯行を認めていました。

行仕さんの高校時代からの友人、國井梓さんです。

國井さんは親友の死を行仕さんの母から聞いたといいます。





國井梓さん「母に『なんで行仕死んだの』って聞いたらちょっと黙り込んで、『殺されたってこと？』って聞いたら、そこで泣き崩れて『そう』って言われて」國井さんは、裁判での厳罰を求める嘆願書の署名活動を行いました。そして合わせて14331人の署名を集め、検察庁に提出しました。國井梓さん「どうして行仕が死ななければいけなかったのかというのは、知りたい気持ちはあるけど、本当の理由を、本当の出来事を知ることができるとは思っていない。知りたいけど」一方で2月、記者が佐藤被告に手紙を出したところ、返事が届きました。佐藤被告「私が犯した犯行態様はひどく、残忍なもので、未来を奪ってしまった被害者の無念は計り知れないものだと思っています」仙台拘置支所で、拘留中の佐藤被告は、記者からの面会の求めにも応じていました。記者「裁判にはどのように臨まれますか？」佐藤被告「自分がやってしまったことを正直に話すだけです」4日、仙台地方裁判所で開かれた初公判。佐藤被告は殺人などの罪について「間違いありません」と起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察側は「交際関係にあった行仕さんから妊娠を告げられ、煩わしく思い犯行に至った」と指摘しました。一方、弁護側は「佐藤被告に交際の認識はなく、妊娠をめぐるトラブルによりキックボクサーとしての道が途絶えることを危惧した犯行」と述べました。裁判は佐藤被告への量刑が争点とされていて、判決は3月17日に言い渡されます。