「暮らしの民芸」をテーマに国内外のわら細工や竹細工などの日用品の数々を集めた展示会が4日から山形市で始まりました。



庄内地方を中心に荷物を運ぶ時に使われた「ばんどり」。鶴岡市で作られた「しめ縄」。

県民芸協会などが毎年開催し、ことし51回目を迎えた「民芸展」の会場です。

「暮らしの民芸」をテーマに県内はもちろん、秋田や沖縄など日本各地で作られた「籠」や「わらじ」といった日用品およそ250点が展示されています。





記者リポート「国内の民芸品はもちろん世界各国の民芸品を楽しむことができます。タイの民芸品でココナッツでできた物入。奥行きがあって入りそうです」日本民芸協会 常任理事 白鳥幸昌さん「メキシコのキリスト教徒の音楽隊。10体全部展示するのは珍しい。それぞれ楽器を持っている。私でも何の楽器か分からないものがある。その国の素材で作ると特徴が出る。それを見てこういう編み方や素材があることを知ってほしい」展示されている作品はすべて白鳥さんが収集したもの。作り手が年々減っていくなか、「技術を継承し、残してほしい」との願いを込め、この展示会を企画しているということです。訪れた人「びっくり。いろんな種類が一度に見られて楽しい。九州の作品はあまり見る機会が無いので同じ竹でも力強さが違っておもしろい」別の会場では、「日本民藝協会」の会員が制作した陶器なども展示・販売されています。記者「この優勝トロフィーのようなものは？」県民藝協会理事白鳥幸昌さん「ネコ専用です。ネコの水のみボウルでこちらがご飯用です。人間で言うご飯茶わんとみそ汁おわん」島根県出雲市「出西窯」で作られたネコ用の食器です。県民藝協会理事白鳥幸昌さん「ネコが食べやすい高さを試行錯誤して何回も作った」「暮らしの民芸」をテーマにした展示会は、3月8日まで山形市民会館で開かれています。