先行セールが開催中のAmazon「新生活セール」にて、シャオミやフィリップスのチューナーレステレビがタイムセール価格で販売されている。3月4日14時20分に編集部が確認したところ、シャオミの量子ドットを採用した43型4Kチューナーレステレビ「Xiaomi TV A Pro 43 2026」が通常39,800円のところ25％ OFFの29,800円だった。

ミニLEDを採用した4K/144Hz対応の55型「Xiaomi TV S Pro Mini Led 55 2026」は通常99,800円のところ10％ OFFの89,800円。

また2025年モデルの「Xiaomi TV S Mini LED 55 2025」は通常84,800円のところ12％ OFFの74,800円、量子xドットの65型「Xiaomi TV A Pro 65 2025」は通常89,800円のところ31％ OFFの61,560円で販売されている。

フィリップスは、32型の「32PHH6569」が通常29,800円のところ20％ OFFの23,800円だった。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください