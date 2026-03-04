680人絶賛レシピも！腹割れ必至の絶品「スコーン」でおうちヌン活を楽しもう

アフタヌーンティーの主役スコーン

女子に大人気のアフタヌーンティーの主役といえば「スコーン」。プロが作るサクフワで完璧に腹割れしたスコーンをおうちで再現できたらうれしいですよね。そこで、初心者でも失敗しにくいさまざまなレシピを集めました。

小麦粉とバターの風味◎王道プレーン

バターの代わりにクリームチーズを

お好みの茶葉で！紅茶スコーン

ホットケーキミックスで手軽！さつまいもスコーン

コツをつかんできれいなスコーンを作ろう

初心者でも上手に作るコツは、冷蔵庫でよく冷やしたバターを使い、材料を手早く混ぜ、絶対にこねないこと。バターを溶かさないよう注意し、混ぜ合わせた生地は冷蔵庫で寝かせます。オーブンで焼くときは、最初は高温（200℃以上）、様子を見ながら温度調整すると、ふっくらふくらみます。



お好みのジャムやクリームを塗って味わうプレーン以外にも、クリームチーズや紅茶を入れたスコーン、ホットケーキミックスで手軽に作れるスコーンもぜひ試してみてください。前の晩に仕込み、冷蔵庫で寝かせた生地を休日のブランチ用に焼いて、優雅なおうちカフェを楽しむのもいいですね。