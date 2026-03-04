ソフトバンクや米大リーグのマリナーズ、ブルージェイズなどでプレー、現在はＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則が４日、外務省のインスタグラムに登場。ＶＩＰへ歓迎のメッセージを送った。

この日、「マーク・カーニー・カナダ首相及び同令夫人の訪日に際し、カナダに本拠地を置く唯一のメジャーリーグ球団であるトロント ・ブルージェイズに所属していたプロ野球選手、川粼宗則選手がメッセージを寄せてくださいました」のコメントと共に動画が投稿された。

６、７日に来日するのは、カナダのカーニー首相夫妻。動画では「元トロント・ブルージェイズ」の肩書で紹介された川崎は「ＣＡＮＡＤＡ ＧＯＯＯ！」とサムアップポーズを決める様子や、「私はブルージェイズでプレーしていました」「いい思い出がたくさんあります」「カナダですばらしい時間を過ごしました」と英語でアピール。続いて日本語で「カナダの人は熱くてあったかくて非常に優しい」「日本とカナダがずっと仲良しであること、そしてファミリーであることを心から祈っています」と語りかけた。最後は「ＣＡＮＡＤＡ ＬＯＶＥ、ＪＡＰＡＮ ＬＯＶＥ！」とハートマークで動画を締めくくった。

川崎は２００４年に盗塁王と最多安打のタイトルを獲得。１２年から米国で５年間プレーし、日米通算１５２６安打を記録した。２０年からはルートインＢＣリーグ・栃木でプレーする一方、解説者などとしても活躍している。