■これまでのあらすじ

ママ友・佳乃の家を託児所代わりに使っている美月。しかし佳乃が趣味の教室を開くことになり、「こういうのはもう終わりにしたい」と言われてしまう。それでも強引に娘を押し付け、自分は職探しへ。ところが、ブランド品の買い物をしているところを佳乃に見られてしまい!?

【美月sideSTORY】朝イチでハローワークに行って、ちょっと息抜きで買い物しただけ。そのあとにちゃんと面接だって行ったのに、佳乃さんは言い訳も聞いてくれなくて…。

余裕のある生活をしているのだから、かわいそうな私を助けてくれたっていいのに…。だけど夫がいて、大きな家に住む佳乃さんには、シングルで仕事を探している私の気持ちなんてわからないんですよね…。だけど言い訳しようとしても聞いてももらえないってことは、このままでは娘を預かってもらえなくなってしまう。かといって頑張ってる私を見下すような佳乃さんに謝ることもしたくない。どうしたら佳乃さんから私にすり寄ってくれて、もう一度娘を預かってくれるようになる⁉そこで思い付いたのが、周囲を味方につけること！佳乃さんにされたことを、ほんの少しの嘘でくるんでママ友に話してみたんです。そうしたらいい感じに私に同情してくれて…。こんな可哀そうな私のこと、きっと佳乃さんだってもう一度助けてくれるよね…!?脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)