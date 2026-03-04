バレーボール元日本代表の栗原恵さん（41）が3日、深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。息子の身長について語った。

栗原さんが1歳1カ月の息子の身長を85センチ、体重13・5キロと明かすと「大きい！」と、驚きの声が上がった。1歳0〜5カ月男子の平均は身長76・2センチ、体重9・61キロだという。

そして栗原さんは「6カ月健診で病院に行った時に（看護師さんから）『あちらですよ！』って言われたんですよ。あちら？ と思ったら1歳半健診。『うちの子6カ月なんです』って言ったら『えっ！？』って言われて、しょうがなくみたいな感じで『じゃあ…』って」と振り返った。生まれた時は3220グラムだったという。

そして「股下を通る遊びしてたんです。わーって走ってきて、ママのまたした〜みたいな感じにやってたんです。最近ちょっと当たりだして」と明かした。すると藤本美貴が「ママの股下もだいぶ高いです」と、身長188センチの栗原さんに言及、笑いが起きた。

そして「すごい人が大好きで。人を見つけて笑顔で走ってくんですけど。うれしくて手を出すけど、手が大きいんですよね。当たりそうになるんで、必死でママ、ブロックしてます」と明かすと笑いが起き、「生きてる！ 経験が」の声が上がった。