2026WBCの開幕を翌日に控え、侍ジャパンの井端弘和監督が前日会見に臨みました。

日本の初戦は6日ということもあり、決戦の地・東京ドームでも少しリラックスした様子で過ごしていたと、選手の状態について明かした井端監督。チャイニーズ・タイペイとの初戦に先発登板予定の山本由伸投手については「勢いをつけていただければいいなと思いますし、彼らしいピッチングをしてくれれば」と期待を寄せました。

会見の中では、大谷翔平選手の打順についても質問が。大阪で行われた強化試合の2試合では、大谷選手の打順を1番、2番と入れ替えて起用しました。井端監督の中ではすでに構想が決まっているそうですが「本人にはまだ伝えていないので、伝えてから」とコメント。「明日また聞いてください」と笑みを浮かべました。

今回はメジャーリーガーも多く代表入り。森下翔太選手や小園海斗選手は、所属チームではスタメンで躍動するも、今回はベンチスタートとなることも見込まれています。彼らについて聞かれた井端監督は「大会中何が起きるか分からないですし、十分(スタメンで)出て行くチャンスはあると思うので。準備だけは怠らずやってほしい」とコメント。井端監督自身も現役時代に出場したWBCでは、控え起用が予想される中でスタメン出場しチームの勝利に貢献した経験があり、これを振り返りながら全員で戦っていく思いを口にしました。

負けられない戦いが続く短期決戦。井端監督は「フワッと始まってしまうのが一番いけないこと」としながら「プレーボールと同時に100％気持ちも含めてつくっていかないといけない。様子見でいったら後手に回ってしまうので、プレーボールと同時に全員で向かっていきたい」と意気込みました。