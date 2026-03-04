3月31日まで無料で「あまおうストロベリージュース」をサイズアップ！DEAN & DELUCAで便利なモバイルオーダーがスタート。

DEAN & DELUCA（ディーンアンドデルーカ）は、2026年3月4日から「DEAN & DELUCAモバイルオーダー」を開始。また、サービス開始に合わせ、3月31日までモバイルオーダー限定で対象ドリンクのサイズアップキャンペーンを実施しています。

公式LINEから注文できる

DEAN & DELUCAのモバイルオーダーは、受け取り店舗の検索から商品の選択、注文、決済まで完結できる便利なサービスです。ドリンクからペイストリー、パックデリまで、幅広く注文できます。

事前注文でスムーズに受け取れるだけでなく、客席にいながら自分のペースでゆっくりと選ぶこともできます。また、できあがりはLINEに通知が届くため、できたてのおいしさを楽しめます。

DEAN & DELUCA公式LINEからアクセスすることで、アプリのダウンロードなしで利用可能です。

また、会員登録することでポイントを貯めたり使ったりすることもできます。

「DEAN&DELUCAモバイルオーダー」は、3月4日からカフェ全店舗、マーケット一部店舗（六本木／品川／有楽町／新宿／恵比寿／広尾／八重洲／アトレ川崎／たまプラーザ／シァル横浜／名古屋／京都／岡山／アミュプラザ博多）に導入。

詳細は、特設ページから確認できます。

モバイルオーダー限定で対象ドリンクがサイズアップ

3月4日から31日までの期間、「あまおうストロベリージュース」「あまおう＆ライチジュース」をモバイルオーダーで注文すると、自動的にサイズアップが適用されるキャンペーンを開催中。

画像右の「あまおうストロベリージュース」は、摘みたてのいちごのおいしさをストレートに味わえる、完熟のあまおう100％の贅沢な味わいです。甘味と酸味のバランスに優れたあまおうのおいしさを余すところなく堪能できる、いちご好きにはたまらない一杯。ジューシーでしっかりとした果肉感を残した、とろりとした飲み心地です。

画像左の「あまおう＆ライチジュース」は、あまおうをふんだんに使用し、トロピカルフルーツの甘さを重ねた一杯。甘酸っぱいベリーに、エキゾチックなライチが合わさり、爽やかで心地いい余韻が広がります。早春の陽気にぴったりの、みずみずしい果実味あふれるフレッシュジュースです。

商品の詳細は特設ページから確認できます。

価格は各745円。

「あまおうストロベリージュース」「あまおう＆ライチジュース」の販売期間は4月15日まで。マーケット店舗（六本木／品川／有楽町／新宿／恵比寿／広尾／八重洲／アトレ川崎／たまプラーザ／シァル横浜／名古屋／京都／岡山／アミュプラザ博多）での取扱いです。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部