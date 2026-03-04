県内の景気動向は「緩やかに回復している」判断を据え置き 観光分野は好調でサービス関連の消費は着実に回復していると分析 日銀秋田支店
日銀秋田支店は県内の最新の景気動向について緩やかに回復しているという判断を据え置きました。
一方、小正月行事をはじめとした冬まつりなどの観光分野は好調で飲食・宿泊などのサービス関連の消費は着実に回復していると分析しています。
県内の景気の動向を分析し公表している日銀秋田支店は、おととし11月から「緩やかに回復している」という判断を据え置き続けています。
日銀秋田支店 種村知樹支店長
「1月から2月の上旬にかけて県内では除雪による痛ましい被害も多く発生し、外食需要の下押しなど景気への悪影響もみられました」
大雪によってスーパーなどでも買い物客の来店頻度が低下していたということです。
その反面、まとめ買いをする客が多く物価高騰による商品価格の上昇もあいまって、売り上げ高は前の年の同じ時期と比べて伸びていると言います。
小正月行事をはじめとした冬まつりなどの観光分野も好調で飲食・宿泊などのサービス関連の消費は着実に回復していると分析しています。
