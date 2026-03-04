日銀秋田支店は県内の最新の景気動向について緩やかに回復しているという判断を据え置きました。



最新の動向についても「一部に弱めの動きがみられるものの緩やかに回復している」との判断を示した一方、『県の北部を中心とした記録的な大雪』による悪影響を指摘しました。日銀秋田支店 種村知樹支店長「1月から2月の上旬にかけて県内では除雪による痛ましい被害も多く発生し、外食需要の下押しなど景気への悪影響もみられました」大雪によってスーパーなどでも買い物客の来店頻度が低下していたということです。その反面、まとめ買いをする客が多く物価高騰による商品価格の上昇もあいまって、売り上げ高は前の年の同じ時期と比べて伸びていると言います。小正月行事をはじめとした冬まつりなどの観光分野も好調で飲食・宿泊などのサービス関連の消費は着実に回復していると分析しています。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします