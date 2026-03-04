Yukihide “YT” Takiyamaが、自身名義の3枚目となるアルバム『Talkin’ to My Hand』を4月8日にリリースする。

1st、2ndアルバム同様、YTが全作曲、編曲、プロデュースを手掛ける今作には、巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボーカル曲で構成した、YT独自のサイケデリックな音像と多彩なアレンジを堪能できる新曲7曲を収録。これまで培ってきたYTのキャリアを総括するような、またそれ以上にあくなき音楽への探求心とギタリスト YTの真摯な一撃を感じられる作品だという。

さらに今作には、2025年1月に開催したワンマンライブ『NEXT GIANT LEAP』の全18曲を収めたライブ映像が付属。プレイヤー／コンポーザーとしてのスキルを語られることの多いYTのパーソナルな魅力も随所に垣間見える、一夜限りのスペシャルな映像となっている。

なおYTは、昨年開催されたB’zのドームツアーに続き、今年4月からスタートする全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』への参加が決定している。

