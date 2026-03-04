■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０３月０４日　１５７円４４～４７銭　　　　　　　（△０．０３）
　０３月０３日　１５７円４１～４３銭　　　　　　　（△０．４３）
　０３月０２日　１５６円９８～００銭　　　　　　　（△０．９０）
　０２月２７日　１５６円０８～１０銭　　　　　　　（△０．０５）
　０２月２６日　１５６円０３～０４銭　　　　　　　（△０．１２）
　０２月２５日　１５５円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．１９）
　０２月２４日　１５６円１０～１１銭　　　　　　　（△０．６１）
　０２月２０日　１５５円４９～５９銭　　　　　　　（△０．５３）
　０２月１９日　１５４円９６～９８銭　　　　　　　（△１．３０）
　０２月１８日　１５３円６６～６９銭　　　　　　　（△０．５８）
　０２月１７日　１５３円０８～０９銭　　　　　　　（▼０．２６）
　０２月１６日　１５３円３４～３５銭　　　　　　　（▼０．０５）
　０２月１３日　１５３円３９～４１銭　　　　　　　（△０．３９）
　０２月１２日　１５３円００～０２銭　　　　　　　（▼２．５６）
　０２月１０日　１５５円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．０２）
　０２月０９日　１５６円５８～６１銭　　　　　　　（▼０．３０）
　０２月０６日　１５６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２３）
　０２月０５日　１５７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．６９）
　０２月０４日　１５６円４２～４４銭　　　　　　　（△１．０２）
　０２月０３日　１５５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．５２）
　０２月０２日　１５４円８８～９０銭　　　　　　　（△１．０９）
　０１月３０日　１５３円７９～８１銭　　　　　　　（△０．４７）
　０１月２９日　１５３円３２～３３銭　　　　　　　（△０．６９）
　０１月２８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼２．０８）
　０１月２７日　１５４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．４７）
　０１月２６日　１５４円２４～２７銭　　　　　　　（▼４．１３）
　０１月２３日　１５８円３７～４０銭　　　　　　　（▼０．４０）
　０１月２２日　１５８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．８６）
　０１月２１日　１５７円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．４５）
　０１月２０日　１５８円３６～３８銭　　　　　　　（△０．３０）
　０１月１９日　１５８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．１０）
　０１月１６日　１５８円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．４２）
　０１月１５日　１５８円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．５９）
　０１月１４日　１５９円１７～１８銭　　　　　　　（△０．２４）
　０１月１３日　１５８円９３～９６銭　　　　　　　（△１．４５）
　０１月０９日　１５７円４８～５０銭　　　　　　　（△１．０２）
　０１月０８日　１５６円４６～４８銭　　　　　　　（▼０．０２）
　０１月０７日　１５６円４８～４９銭　　　　　　　（△０．１６）
　０１月０６日　１５６円３２～３４銭　　　　　　　（▼０．６５）
　０１月０５日　１５６円９７～９９銭　　　　　　　（△１．００）