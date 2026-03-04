シンガーソングライターの大東まみが、本日3月4日にオフィスオーガスタへの所属を発表。あわせて新曲「リフレイン」を配信リリースした。

昨年11月に発表した配信シングル「アヒル」に続く本作は、“何度打ちのめされても走り続けたい”という思いをテーマに制作された楽曲。“いい子にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う”というコンセプトのもと、繰り返される悩みや葛藤を抱えながらも前を向く姿を等身大の言葉で描いている。

大東は2025年に『Augusta Camp』のオープニングアクトを務めたことをきっかけに、オフィスオーガスタへの所属が決定。山崎まさよし、スキマスイッチ、秦 基博らが在籍する同事務所で新たな活動をスタートさせる。

さらに、5月から10月までの6カ月間、連続で配信シングルをリリースするとともに、6カ月連続でワンマンライブを開催することも発表された。各公演ではゲストを迎えたセッションも予定されており、楽曲とライブが連動する形で展開される。詳細は追ってアナウンス予定だ。

・大東まみ コメント

大阪で7年活動していましたが、新しい出会いを求めて意を決して上京しました。東京に来て、慣れない土地で毎日バイトして、毎日スタジオに入って曲を書いて、一生懸命夢に向かって進んでいるつもりだけど、同じループの繰り返しに感じてしまって、自分が前に走っているのか、横に走っているのか、これは正しいことなのか、わからなくなってしまう時もあります。そんな時に自分の背中を押すために作りました。この曲を聴いて何かに打ち込んでいたり、前を向いて走る人の少しでも後押しになれば嬉しいです。

