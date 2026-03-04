【2026年3月】楽天スーパーSALE開催中！割引＋ポイント還元など攻略法＆衝撃の半額商品まとめ【3/11まで】
【画像】楽天スーパーSALEで見逃せない半額商品はコレ！
2026年3月4日（水）20：00〜3月11日（水）01：59までの期間中、年に4回ペースで開催されるビッグイベント「楽天スーパーSALE」が開催されます。半額以下商品、買いまわりでポイント最大アップ、限定クーポン――。「何となく参加している」人と「本気で攻略している」人とでは、最終的なお得度が大きく変わるのがこのセールの特徴です。
本記事では、楽天スーパーSALEの基本から、ポイントプログラムの仕組み、そして賢い立ち回り方までをわかりやすく解説していきます。
楽天スーパーSALEは、楽天市場が年4回（3月・6月・9月・12月）開催する大型セールイベントです。最大の特徴は、半額以下商品が多数登場、ショップ買いまわりでポイント還元率大幅アップ、限定クーポン配布、タイムセールの実施といった“割引＋ポイント還元”のダブル施策。単なる値引きセールではなく、「ポイントをいかに積み上げるか」が勝負になります。
お得にポイントを獲得し、普段は割引きされにくいコスメや本などを購入するのもおススメ。また日用品のまとめ買いや普段なら手が出ないような商品に挑戦してみるのもいいかもしれません。
■最大の魅力「ショップ買いまわり」制度
そしてスーパーセール最大の目玉が「ショップ買いまわり」。こちらは期間中に、税込1,000円以上の買い物をした「ショップ数」に応じてポイント倍率が上がっていくキャンペーンです。
通常ポイント（＋1倍）と合わせれば2店舗で＋2倍、5店舗で＋5倍、10店舗で＋10倍（上限）となっており、日用品や食品を複数店舗で分けて購入するだけで還元率が大きく変わります。キャンペーンへのエントリーが必要なのでお忘れなく！
■ポイントアップのカギ「SPU」とは？
SPU（スーパーポイントアッププログラム）は、楽天グループのサービス利用状況に応じてポイント倍率が上がる制度です。
たとえば、「楽天カードを利用」「楽天モバイル契約」「楽天銀行口座設定」などで倍率が加算されます。すべての条件を達成するとポイントはなんと17倍（通常ポイントと合わせて18倍）となり、スーパーセールの買いまわり倍率と組み合わせれば合計ポイント倍率はさらに大きく跳ね上がります。
ただこちらは、日常に取り入れやすいサービスがないかをチェックし、必要なものにエントリーするのがおススメです。
■お得に買うための攻略ポイント
キャンペーンページでのエントリーは必須。これを忘れると倍率が反映されません。また欲しい商品は事前に「お気に入り登録」しておきましょう。開始直後の限定クーポンを取り逃さないための準備となります。
次に買う順番を考えます。まずは必要最低限の商品を確保し、その後に買いまわり調整、勢いで10店舗回るのではなく、計画的に店舗数を積み上げるのがコツです。
半額タイムセールは3月4日（水）20時より順次スタート。どのショップで何時から始まるかは楽天スーパーセール開催と同時にスケジュールが公開されます。日用品はもちろん大型家電や高級食材も半額になるのでお見逃しなく！
また1注文あたりの最低お買い物金額が税込10,000円以上でポイント3倍になるキャンペーンや、3月4日（水）20時から使える開始2時間限定クーポンなどもチェックしておきたいところ。そのほかお得なクーポンも数多く配布されます。
今回は獲得上限ポイントが10,000ポイントにアップしたので、上手な立ち回りでしっかりゲットしたいですね。新生活や引っ越しの準備をしている人はもちろん、この機会に家電の買い替え、消耗品のまとめ買いもおススメです。
■争奪戦必至！半額タイムSALEの超目玉アイテムを先行公開中
3月4日20時スタートの楽天スーパーSALEから、驚きの半額アイテムを一足お先にご紹介します。こちらは、販売期間はわずか1時間のみという超目玉アイテム…！狙っているアイテムが何時から半額になるのか、今からしっかりチェックして、タイムセールに備えましょう！
■まとめ買いでお得にストックしておきたい！【日用品】
▶スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 4ロール ×12パック
●参考価格：￥8,349→￥4,173（50％OFF）
●販売期間：2026/03/05 21:00〜21:29
3倍長く使えるので、面倒な取り替え回数が減って収納もスッキリ。吸水力抜群で破れにくいからお料理からお掃除まで幅広く活躍します。
■自分磨きをお得に！【ビューティー】
▶VT 大容量 CICAクリームプラス (100ml )
●参考価格：￥3,960→￥1,980（50％OFF）
●2026/03/05 20:00〜20:59
みずみずしいテクスチャーのジェルクリーム。べたつかず、お肌に心地よく馴染んでくれて、オールシーズン使いやすいアイテムです。
▶SALONIA エアトリートメント ドライヤー
●参考価格：￥29,700→￥14,850（50％OFF）
●販売期間：2026/3/10 20:00〜20:59
髪をいたわる風で、乾かしながらヘアケアができる高機能ドライヤー。イオンの力で、乾かすだけでつるんとまとまる理想のツヤ髪へ導きます。
▶グローブースト マルチV デイリーマスク
●参考価格：￥2,420→￥1,210（50％OFF）
●販売期間：2026/03/10 21:00〜21:29
毛穴悩みにアプローチして、うるおいに満ちたお肌へ導く実力派のフェイスマスク。毎日5分のカンタンケアで、透明感のあるツヤ肌へ！
■おうちごはんをお得に、おいしく！【食品】
▶日清 冷凍 完全メシ DELI やわらかロースかつ丼 5食セット
●参考価格：￥5885→￥2,942（50％OFF）
●販売期間：2026/03/05 20:00〜20:59
栄養バランスがよくて、ガッツリおいしい進化系カツ丼。レンジで温めるだけでふわふわ卵と柔らかなお肉が楽しめるので、健康を気遣いながら満足感も◎。
▶ 松屋 牛丼 牛めしの具(プレミアム仕様)40個セット
●参考価格：￥20,000→￥8,400（58％OFF）
●販売期間：2026/03/10 18:00〜18:59
お店のあの味が自宅でいつでも手軽に楽しめる、ボリューム満点の牛めしセット！忙しくて料理をする時間がない時も、レンジで温めるだけで本格的な美味しさが味わえますよ。
■毎日の暮らしを格上げする便利アイテム【家電・日用品】
▶Philips テレビ 55型 チューナーレステレビ
●参考価格：￥139,800→￥69,900（50％OFF）
●販売期間：2026/03/04 23:00〜23:29
動画視聴に特化した大画面のチューナーレステレビです。YouTubeやネット配信動画を映画館のような迫力で楽しめます。「地上波は見ないけれどYouTubeや映画は楽しみたい」という方にオススメ！
▶Dyson V8 Slim Fluffy コードレス掃除機
●参考価格：￥59,800→￥29,800（50％OFF）
●販売期間：2026/03/05 00:00〜00:59
驚きの軽さでスイスイ動かせるのに、パワフルな吸引力でお部屋の隅々まで一気にきれいに！ヘッドを取り換えれば、布団クリーナーやハンディクリーナーとしても活躍する1台3役の優秀アイテムです。
いかがでしたか？半額タイムセールや、ショップ買い回りを上手に活用して、欲しかったアイテムをお得にゲットしちゃいましょう。まずはエントリーとお気に入り登録を済ませて、スタートダッシュを決めてくださいね！
文＝MH