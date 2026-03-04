忙しい人ほど取り入れたい。水を変えるだけの新・美容習慣「2Water Ceramide」発売

“欲しいものは、いつも2つある。”を掲げるフードブランド「2foods（トゥーフーズ）」から、待望の新商品「2Water Ceramide（トゥーウォーターセラミド）」が2026年3月3日より発売されました。

冬の乾燥が落ち着くと思いきや、春は花粉による肌のゆらぎや、新生活のストレス、気温の変化など、実はお肌にとって過酷なシーズン……。そんな時期にぴったりの、“飲むだけでうるおいをケアする”新しいインナーケア習慣を紹介します！

■「水分補給」と「肌ケア」。2foodsから新発想の機能性表示食品が登場

近年、インナーケア市場は拡大を見せ、内側からのアプローチの関心が高まる一方で、コスト面や手間、飲み忘れなどの“壁”を感じている方も少なくないのではないでしょうか？

「続けたいけれど、習慣にするのが難しい……」そんなハードルを軽やかに飛び越えるのが、今回の「2Water Ceramide」です。

◇「2Water Ceramide」3つのこだわりポイント

「2Water Ceramide」は日常で必ず摂取する“水”を置き換えるだけでOK。その手軽さの裏にはブランドのこだわりがたくさん詰まっており、中でも注目したい3点をご紹介します。

一つ目は、機能性関与成分として「米由来グルコシルセラミド」を配合している点。米由来グルコシルセラミドには肌の潤い（水分）を逃しにくくし、乾燥しがちなお肌を守るのを助ける機能が報告されています。まさに、水分補給がそのまま肌ケアになる一石二鳥のアイテムです。

二つ目は、谷川山系の天然水を使用した、驚きの“おいしさ”です。ベースとなっているのは、群馬県・谷川山系のナチュラルミネラルウォーター（軟水）。自然にろ過されたミネラルバランスの良い天然水で、まろやかな飲み心地が特徴です。また、驚くべきはその味なのですが、なんと完全無味無臭！

セラミド配合と聞くと、少し独特の風味がするのかな？ と思っていましたが、全くの無味無臭で驚きました。実際に飲んでみても、本当に普通のお水と変わらないクリアな味わいでした。

これなら仕事中やジム、寝る前の水分補給として、ストレスなく取り入れられそうです。

三つめは、女性に嬉しい成分もしっかり含まれているところです（※）。ナチュラルミネラルウォーターを使用しているので、カラダに必要なミネラル、シリカなど、お肌だけでなく体のケアもできる一本となっています。カロリーゼロでミネラル補給ができるので、これからの季節にもぴったりです。

（※）シリカ：26mg/L カリウム：0.4mg/500ml マグネシウム：2.5mg/500ml カルシウム：10.2mg/500ml

■スムージー×わらび餅。新感覚の“飲むスイーツ”「とろもち2Smoothie」が誕生

また、同日、2foods 銀座ロフト店では2foodsオリジナルスムージー「とろもち2Smoothie（トゥースムージー）」全5種を発売。

「とろもち2Smoothie」は、フルーツをふんだんに使用した濃厚なスムージーに、和素材のわらび餅を合わせた新感覚の一杯。

植物由来の原材料が使用されており、それぞれのフレーバーごとにビタミンや鉄、ポリフェノールなど体にうれしい成分が含まれているのが特徴。罪悪感なくデザート感覚で楽しめるスムージーとなっていますよ。

種類：全5種（ストロベリーバナナラッシュ、アサイーベリーグレイズ、マンゴーココナッツグロウ、抹茶アボカドクラリティ、黒ゴマきなこリッチ）

価格：イートイン 990円／テイクアウト 972円

■春のインナーケア、まずは“水”から変えてみては？

「2Water Ceramide」は、Biopleをはじめ全国のスーパーやドラッグストアで順次発売されます。忙しい毎日の中で、特別な手間をかけずに自分をケアしたい。そんな現代女性に寄り添う新しい選択肢。何より“お水を飲む”という当たり前の行動が美容習慣に変わるのがうれしいですよね。

今年の春は、いつものお水を「うるおうお水」に変えて、内側から輝くお肌を目指してみてはいかがでしょうか？

■商品情報

商品名：2Water Ceramide（機能性表示食品）

発売日：2026年3月3日より順次

販売店：Biople、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等

内容量：500ml

希望小売価格：184円

（マイナビウーマン編集部）