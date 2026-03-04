9.11やコロナ禍以上の衝撃　韓国証券市場、2日連続の暴落　中東情勢受け極端なパニック売り

中東の地政学的リスクの高まりを受け、韓国証券市場が「ブラック・ウェンズデー」を迎えた。

【注目】日本の経済成長率、27年ぶりに韓国を上回る

3月4日、KOSPI（韓国総合株価指数）とKOSDAQ指数は9.11テロやコロナ禍当時の記録を塗り替えて共に暴落し、両市場ともにサーキットブレーカーが発動されるなど、極端なパニック売りの様相を呈した。

同日の韓国取引所によると、KOSPIは同日、前取引日比698.37ポイント（12.06％）下落した5093.54で取引を終えた。3日に続き2日連続で史上最大の下落幅の記録を塗り替えた。

下落率基準でも、9.11テロ直後だった2001年9月12日の下落率（12.02％）の記録を超えた。

KOSPIは先月25日、史上初めて6000台を突破し、上昇傾向を続けてきた。しかし、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫化したことで、6000台突破からわずか1週間で再び5000台まで転落した。特に、3日から4日の間だけで、実に1150.59ポイントが下落した。

この日、コスダックも前取引日比159.26ポイント（14.00％）下落し、978.44で取引を終えた。過去最大の下落率だったコロナ禍の2020年3月19日（11.71％）の記録を塗り替え、1000ラインまでもが崩壊した。

韓国の二大証券市場であるKOSPIとKOSDAQでは同日、共に売りサイドカーとサーキットブレーカーも発動された。開場直後の午前9時6分、KOSPIで2日連続となる売りサイドカーが発動され、午前10時31分にはKOSDAQの売りサイドカーも4カ月ぶりに発動された。

続いて午前11時には、KOSPIとKOSDAQ指数が8％以上急落したことで、市場の取引を20分間中断させるサーキットブレーカーが発動された。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

KOSPI時価総額1位のサムスン電子はこの日11.74％下落し、17万2200ウォン（約1万8397円）で取引を終え、SKハイニックスも8％下落した84万9000ウォン（約9万766円）を記録した。

前日に戦争の恩恵株として急騰したハンファエアロスペースは、この日の取引序盤こそ上昇したが、その後下落に転じ、7.61％安の132万3000ウォン（約14万1441円）で取引を終えた。

（記事提供＝時事ジャーナル）