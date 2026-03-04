「オスカー級」「信じられないほど美しい」ユーベのポルトガル代表FWが決めたスーパーボレーにいまも反響続々！「これは芸術だ」
３月１日に生まれたゴールが、その後もサッカーファンの間で話題になり続けている。主役はユベントスのポルトガル代表FW、フランシスコ・コンセイソン。セリエA27節ローマ戦（３-３のドロー）で決めた鮮烈な一撃が、さまざまな角度から捉えた映像の公開によって再び注目を集めている。
０-１で迎えた47分だった。FKの流れからこぼれたボールに素早く反応したDFブレーメルが、優しいタッチでパスを送る。そのボールをペナルティーエリア右角付近で待ち構えていたコンセイソンが左足でダイレクトボレー。鋭く振り抜いた一撃は美しい弾道でゴールに突き刺さり、スタジアムは大きく沸いた。
このゴールは試合直後から称賛を集めていたが、さらに話題を呼んでいるのが映像だ。セリエＡ公式YouTubeは「Every Angle」と題し、さまざまな角度からこのボレーを捉えた動画を公開。ゴール横からの映像では、ボールの軌道やインパクトの瞬間がより鮮明に伝わるとして、改めて拡散されている。
また、サッカー文化を発信するメディアの『Men in Blazers』も同様の映像を紹介し、「このアングルはオスカー賞の候補に値する」と投稿。映画のワンシーンのようだと話題を呼んだ。
SNS上でも、
「オスカー級のアングル」
「信じられないほど美しい」
「これは芸術だ」
などと称賛のコメントが並び、ゴールの完成度と映像の迫力を同時に称えている。
スーパーゴールは毎週のように生まれる。それでも数日経っても色褪せないのは、この一撃が「プレー」としても「映像」としても強烈だったからだろう。コンセイソンのこのゴールは、しばらく語り草になりそうだ。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【動画】コンセイソンの「オスカー級」ボレーを様々なアングルで！
