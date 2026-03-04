20歳のシンガーソングライターLeina、新曲「キャリーバッグ」配信リリース＆新宿ストリートライブ決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターのLeinaが、新曲「キャリーバッグ」を3月11日に配信リリース決定。JK画像が解禁された。

さらに翌3月12日には、新宿にてストリートライブを実施することも発表された。

■“キャリーバッグ”を「都合よく扱われる女性」に例えたLeina流の恋愛ソング

2025年はSNS総再生回数2億回越えの「medicine」をバイラルヒットや、KT Zepp Yokohamaでのワンマンライブの成功のほか、韓国での初のワンマンを即完させるなど国内外を問わず活躍を見せたLeina。9月にはEP『Blue age』にてメジャーデビューを果たしたLeinaの約半年ぶりとなる新曲「キャリーバッグ」をリリースする。

新曲「キャリーバッグ」は、旅行などに行くときに連れていかれるも、道中雑に扱われ、さらにいざ本気で遊びに出かけるとなると部屋に置いてきぼり…そんな“キャリーバッグ”を「都合よく扱われる女性」に例えた、Leina流恋愛ソングに仕上がっている。

3月12日には、新宿シネシティにてストリートライブの実施も決定。

2月からは東京をはじめ愛知・大阪・福岡など全国を回るストリートライブを行ってきた彼女が、集大成として新宿でのストリートライブを約1年半ぶりに実施する。新曲「キャリーバッグ」も披露する予定。

また、3月からは東名阪福を回る全国ツアー『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”』も開催予定。現在チケットは一般受付中。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「キャリーバッグ」

■ライブ情報

『Leina Live on Street Live at Kabukicho Street Live＋』

03/12（木）東京・新宿 シネシティ広場

『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”』

03/26（木）福岡・DRUM LOGOS

03/28（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO

04/16（木）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

04/19（日）大阪・なんばHatch

