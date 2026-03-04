櫻坂46 BACKSメンバーによる新曲「ドライフルーツ」のMV公開＆先行配信が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46 BACKSメンバーによる新曲「ドライフルーツ」のMVが3月7日0時に公開。同時に音源のストリーミング＆ダウンロード先行配信がスタートする。

■楽曲センターは三期生の村山美羽

「ドライフルーツ」は、3月11日にリリースされる14thシングル「The growing up train」に収録。センターは三期生の村山美羽が務める。

櫻坂46は、4月8日には映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』も発売。

4月11・12日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2024.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

