櫻坂46 BACKSメンバーによる新曲「ドライフルーツ」のMV公開＆先行配信が決定
櫻坂46 BACKSメンバーによる新曲「ドライフルーツ」のMVが3月7日0時に公開。同時に音源のストリーミング＆ダウンロード先行配信がスタートする。
■楽曲センターは三期生の村山美羽
「ドライフルーツ」は、3月11日にリリースされる14thシングル「The growing up train」に収録。センターは三期生の村山美羽が務める。
櫻坂46は、4月8日には映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』も発売。
4月11・12日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。
■リリース情報
2026.02.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「光源」
2024.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
2026.04.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』
