B’z最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源をプラスした“FYOP＋盤”リリース決定
B’zが、最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源をプラスした“FYOP＋盤”をリリースすることを発表した。
■新曲「Heaven Knows」と2025年東京ドーム公演の臨場感あふれる迫力のライブ音源がプラス
2025年11月にリリースした通算23作目のアルバム『FYOP』を携え開催された約7年ぶりのドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、4月から全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』がスタートするB’z。
この全国アリーナツアーの開催に伴い、TVアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマとして現在オンエア中の新曲「Heaven Knows」と、2025年、東京ドーム公演で披露したアルバム『FYOP』収録曲6曲の臨場感あふれる迫力のライブ音源がプラスされた【FYOP＋盤】をリリースする。
さらに今作には、特典としてアナザージャケットが封入となる。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
ALBUM『FYOP』
【FYOP＋盤】2CD＋アナザージャケット
＜CD収録曲＞
《DISC1》
1. FMP（アサヒスーパードライTVCMタイアップソング）
2. 恐るるなかれ灰は灰に（TBS系 金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」主題歌）
3. 濁流BOY
4. 鞭（ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」主題歌）
5. INTO THE BLUE（シチズン ブランド横断コレクション「UNITE with BLUE」CMソング）
6. FAITH？
7. 片翼の風景
8. イルミネーション（NHK 連続テレビ小説「おむすび」主題歌）
9. The IIIRD Eye（映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」主題歌）
10. その先へ
《DISC 2》※【FYOP＋盤】にのみ収録
1. Heaven Knows（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット「名探偵コナン」オープニングテーマ）
2. FMP（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）
3. 恐るるなかれ灰は灰に（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）
4. 鞭（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）
5. INTO THE BLUE（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）
6. イルミネーション（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）
7. The IIIRD Eye（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）
