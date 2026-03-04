「日経225ミニ」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限56万4899枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の56万4899枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 564899( 564899)
ソシエテジェネラル証券 309265( 309265)
SBI証券 235568( 137318)
バークレイズ証券 116593( 116593)
松井証券 69775( 69775)
楽天証券 136909( 68303)
日産証券 28115( 28115)
三菱UFJeスマート 32036( 20024)
サスケハナ・ホンコン 17158( 17158)
ビーオブエー証券 12587( 12587)
マネックス証券 10278( 10278)
ゴールドマン証券 9390( 9368)
JPモルガン証券 7291( 7291)
フィリップ証券 6209( 6209)
シティグループ証券 5323( 5323)
みずほ証券 5301( 5301)
モルガンMUFG証券 4416( 4416)
BNPパリバ証券 2934( 2934)
インタラクティブ証券 2713( 2713)
大和証券 1761( 1761)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12557( 12557)
バークレイズ証券 9139( 9139)
ソシエテジェネラル証券 2421( 2421)
SBI証券 2877( 1153)
JPモルガン証券 679( 679)
松井証券 586( 586)
マネックス証券 444( 444)
フィリップ証券 404( 404)
楽天証券 1171( 347)
三菱UFJeスマート 400( 284)
日産証券 62( 62)
豊証券 51( 51)
インタラクティブ証券 38( 38)
ゴールドマン証券 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 189( 189)
ABNクリアリン証券 175( 175)
フィリップ証券 121( 121)
SBI証券 170( 86)
JPモルガン証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 57( 37)
マネックス証券 32( 32)
楽天証券 82( 28)
松井証券 21( 21)
インタラクティブ証券 5( 5)
ドイツ証券 4( 4)
Jトラストグローバル 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
