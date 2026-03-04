「日経225ミニ」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限41万2043枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の41万2043枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 412043( 411939)
ソシエテジェネラル証券 344240( 344240)
バークレイズ証券 111364( 111364)
SBI証券 163268( 68066)
日産証券 51933( 51933)
松井証券 45177( 45177)
楽天証券 74317( 44867)
サスケハナ・ホンコン 21650( 21650)
JPモルガン証券 21411( 21411)
三菱UFJeスマート 23255( 15257)
BNPパリバ証券 12288( 12288)
ビーオブエー証券 9829( 9829)
モルガンMUFG証券 9560( 9560)
みずほ証券 9086( 9086)
ゴールドマン証券 6445( 6427)
マネックス証券 6068( 6068)
SMBC日興証券 5696( 5680)
インタラクティブ証券 4957( 4957)
豊証券 4315( 4315)
フィリップ証券 3080( 3080)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 8514( 8514)
ABNクリアリン証券 20002( 8502)
ソシエテジェネラル証券 16637( 6137)
SBI証券 1845( 595)
フィリップ証券 546( 546)
楽天証券 909( 427)
松井証券 273( 273)
マネックス証券 257( 257)
三菱UFJeスマート 326( 248)
ドイツ証券 182( 182)
JPモルガン証券 121( 121)
日産証券 61( 61)
インタラクティブ証券 53( 53)
豊証券 23( 23)
岩井コスモ証券 15( 15)
光世証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
HSBC証券 12500( 0)
シティグループ証券 12000( 0)
UBS証券 9000( 0)
BNPパリバ証券 3500( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 147( 147)
ABNクリアリン証券 135( 135)
SBI証券 148( 58)
三菱UFJeスマート 63( 55)
フィリップ証券 35( 35)
JPモルガン証券 32( 32)
楽天証券 78( 30)
松井証券 24( 24)
マネックス証券 11( 11)
Jトラストグローバル 8( 8)
ドイツ証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
