「TOPIX先物」手口情報（4日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万7289枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万7289枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 27289( 27289)
ABNクリアリン証券 24021( 24021)
バークレイズ証券 16861( 16861)
BNPパリバ証券 4584( 4584)
ビーオブエー証券 4542( 4542)
ゴールドマン証券 4513( 4497)
モルガンMUFG証券 3640( 3640)
サスケハナ・ホンコン 1881( 1881)
JPモルガン証券 1870( 1870)
ドイツ証券 1508( 1508)
UBS証券 1494( 1468)
日産証券 1353( 1353)
シティグループ証券 853( 853)
SBI証券 772( 630)
インタラクティブ証券 276( 276)
野村証券 123( 123)
三菱UFJeスマート 232( 116)
フィリップ証券 101( 101)
HSBC証券 87( 87)
松井証券 36( 36)
三菱UFJ証券 614( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ビーオブエー証券 500( 500)
日産証券 386( 386)
ABNクリアリン証券 329( 329)
UBS証券 177( 177)
シティグループ証券 95( 95)
インタラクティブ証券 74( 74)
SBI証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
バークレイズ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 7( 5)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース