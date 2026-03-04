「TOPIX先物」手口情報（4日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限4万4863枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万4863枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 44863( 44546)
ABNクリアリン証券 35933( 34247)
バークレイズ証券 21614( 21123)
JPモルガン証券 7320( 6986)
ゴールドマン証券 13618( 6261)
モルガンMUFG証券 6255( 5879)
BNPパリバ証券 3966( 3446)
シティグループ証券 2940( 2893)
UBS証券 2618( 2588)
ビーオブエー証券 2662( 2402)
みずほ証券 2140( 2031)
野村証券 2402( 1738)
サスケハナ・ホンコン 1734( 1734)
日産証券 1436( 1436)
大和証券 1418( 1099)
SMBC日興証券 5198( 1098)
ドイツ証券 861( 861)
SBI証券 855( 521)
三菱UFJeスマート 334( 250)
広田証券 231( 231)
三菱UFJ証券 1094( 0)
岡三証券 100( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
UBS証券 281( 281)
ABNクリアリン証券 245( 245)
ソシエテジェネラル証券 196( 196)
みずほ証券 129( 129)
SBI証券 114( 114)
日産証券 113( 113)
シティグループ証券 101( 101)
モルガンMUFG証券 88( 88)
JPモルガン証券 28( 28)
三菱UFJ証券 25( 25)
インタラクティブ証券 9( 9)
ドイツ証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース