「日経225先物」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万7600枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7600枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27600( 27293)
バークレイズ証券 16796( 16726)
ソシエテジェネラル証券 15531( 15226)
SBI証券 6439( 3968)
JPモルガン証券 2883( 2749)
ゴールドマン証券 2887( 2479)
ビーオブエー証券 2329( 2259)
サスケハナ・ホンコン 2208( 2208)
モルガンMUFG証券 1776( 1776)
楽天証券 2799( 1763)
日産証券 1739( 1739)
松井証券 1611( 1611)
シティグループ証券 1317( 1289)
三菱UFJeスマート 992( 784)
UBS証券 798( 708)
インタラクティブ証券 599( 599)
BNPパリバ証券 551( 551)
HSBC証券 337( 337)
野村証券 290( 290)
みずほ証券 301( 271)
SMBC日興証券 116( 0)
大和証券 60( 0)
三菱UFJ証券 5( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 2123( 2123)
ABNクリアリン証券 2046( 1746)
ソシエテジェネラル証券 1245( 945)
SBI証券 540( 324)
楽天証券 593( 323)
日産証券 299( 299)
JPモルガン証券 288( 288)
松井証券 237( 237)
ドイツ証券 157( 157)
三菱UFJeスマート 166( 142)
シティグループ証券 100( 100)
ビーオブエー証券 100( 100)
マネックス証券 37( 37)
フィリップ証券 13( 13)
ゴールドマン証券 10( 10)
インタラクティブ証券 9( 9)
UBS証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース