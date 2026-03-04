【あす5日から】ドトール「ミラノサンド」限定新作が登場 「トリュフ香る ミラノサンド」シリーズ販売終了
ドトールコーヒーは、あす5日より『期間限定ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜』を発売する。
【写真】ドトールに登場…『期間限定ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜』
今回の期間限定ミラノサンドは、コクのあるてりやきチキンに、レモンの爽やかな風味を合わせて後味はさっぱりと仕上げた。「少しずつ春を感じるこの季節にぴったりの、期間限定ミラノサンドをお楽しみください」と呼びかける。
『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ』、『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 〜カマンベールチーズ〜』、『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ〜ゴルゴンゾーラソース〜』は、4日で販売を終了する。
■『期間限定ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜』
価格：560円（税込）
てりやきチキンのスライスを使用した期間限定のミラノサンド。瀬戸内レモンの爽やかな風味のあるタルタルソースを合わせて、コクがありながらも後味はさっぱりと楽しめる。
