「測位衛星の位置がきょうより良い」あす５日にロケット打ち上げ “再再再挑戦”へ！　きょう作動した自動監視システムは「安全な打ち上げに資するもの」

３月４日、午前１１時の打ち上げを前に発射台に準備された、民間企業・スペースワン開発のロケット「カイロス」３号機。



午前１０時過ぎ、発射場近くの有料見学場には、平日にもかかわらず３００人近くが集まっていました。



「飛んでくれると信じています」

「きょうこそは（飛ぶ姿を）見られたらいいかな」

「カイロスがんばれ〜！」



成功への期待が高まる中、発射までのカウントダウンを迎えますが…打ち上げは中止に。





「期待していた分ショックすぎて…」「理由が分からないですけど、仕方ないですね…」「これだけいい天気なのに残念です…」民間ロケット「カイロス」をめぐっては、２０２４年３月、１度目の挑戦は打ち上げからわずか５秒後に爆発。９か月後、改良を加えた２号機で再挑戦するも、今度はロケットが大きく旋回。ミッション達成困難として飛行中断措置が取られました。２度の失敗を経て、きょう４日に予定されていた３度目の挑戦。今回の中止についてスペースワンは会見を開き、機体と天候には問題はなかったと発表。打ち上げの約３０秒前に自動監視システムが作動し中止したということです。（スペースワン 阿部耕三氏）「測位衛星からの信号の受信状態が安定せず、ローンチコントロールシステムの自動監視が作動し、安全のために緊急停止した。自動監視システムは、これまでの初号機、２号機の打ち上げで実績を積み重ねてきたもの。ロケットの安全な打ち上げに資するものです」あす５日は測位衛星の位置が４日より良いとのことで、改めて、５日午前１１時１０分の打ち上げを発表しました。集まったファンたちも次回に期待しています。