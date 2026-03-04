「迫害受けて死ぬのは本望」旧統一教会へ解散命令も…かえって“信仰心”強まる可能性？元広報部長が語る教団の今後「十字架にはりつけになって殺されても…」

４日、東京高裁が旧統一教会に解散命令を出しました。



（旧統一教会 福本修也顧問弁護士）「結論は『抗告棄却』です。もう信じられないですね。こんなことがあっていいのかなと」



東京高裁が命じた「解散」に、教団の顧問弁護士は険しい表情でこう話しました。



旧統一教会をめぐっては、２０２２年の安倍元総理銃撃事件をきっかけに、信者らによる高額献金などが大きな社会問題に。



国が教団に対する解散命令請求に踏み切り、去年３月に東京地裁が、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じていました。



