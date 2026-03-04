SixTONES京本大我、WOWOW『第79回トニー賞授賞式』3度目のスペシャル・サポーター就任
6人組グループ・SixTONESの京本大我が、6月8日（※日本時間）にアメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される『第79回トニー賞授賞式』のWOWOW生中継・ライブ配信番組にスペシャル・サポーターとして出演することが決定した。番組ナビゲーターには井上芳雄と宮澤エマが起用された。
「トニー賞」は、該当期間中（通常は前年4月末から1年間）にニューヨークのオン・ブロードウェイの劇場で開幕した演劇、ミュージカル作品を対象に贈られるアメリカ演劇界で最も権威のある賞。作品賞や俳優賞はもちろん、演出家、デザイナーらスタッフへの賞が演劇とミュージカルに設けられており、まさに1年のブロードウェイを総括するアワードといえる。
WOWOWでの本授賞式の生中継は今年で12回目。WOWOWナビゲーターには、日本の演劇・ミュージカル界をけん引する存在であり、映像業界での活躍も目覚ましい、井上と宮澤が今回で6回目のタッグを組む。息の合ったコンビネーションで、授賞式の熱気や興奮をお届けする。
さらに今回で3度目のスペシャルサポーター・京本は、昨年初めてニューヨーク・ブロードウェイを体験し、今年はさらにトニー賞の魅力を広めるために、盛り上げることを期待される。
昨年のトニー賞授賞式は、韓国発の『メイビー・ハッピー・エンディング』がミュージカル作品賞をはじめミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞など計6部門を受賞。アジア発の作品が初めて多くの賞を受けたことも話題を呼んだ。パフォーマンスではホストを務めたシンシア・エリヴォによるコミカルかつパワフルなオープニング・アクト、ミュージカル作品賞受賞作「メイビー・ハッピー・エンディング」の抒情的な場面、「サンセット
大通り」のノーマ役でミュージカル主演女優賞を受賞したニコール・シャージンガーの圧倒的な歌唱があった。
「トニー賞授賞式」では、いまブロードウェイで活躍するスターたちによる、いまヒットしている舞台作品を、言い方を変えるとブロードウェイ演劇のいまを、ニューヨークから離れたどの場所にいても観ること、感じることができる。4月・5月には先んじて関連番組の放送が予定されており、詳細は後日の続報にて発表される。
